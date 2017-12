Oscar na NBA? Lenda do basquete treina e faz postagem enigmática

Oscar Schmidt publicou nesta quinta-feira um vídeo em que aparece treinando arremessos na sua casa. Mostrando estar com a mão calibrada, o "Mão Santa" acerta todas as seis tentativas. Na legenda da foto, Oscar escreveu um texto que deixou os fãs curiosos: "Voltando aos treinos para deixar a mira afiada e honrar o grande desafio que vem por aí. Muito Feliz por tudo isso!", disse.

Logo após a postagem, muitos tentaram especular que desafio seria esse. De acordo com o site "Máquina do Esporte", Oscar foi convidado para participar do Jogo das Celebridades, durante o fim de semana do Jogo das Estrelas da principal liga de basquete do mundo. O evento será no dia 17 de fevereiro, no Smoothie King Center, em New Orleans.

Apesar de ser um dos maiores jogadores de todos os tempos, Oscar Schmidt nunca jogou pela NBA. Ele chegou a ser selecionado pelo New Jersey Nets, em 1984, mas na época quem atuasse pela liga americana não poderia jogar pela seleção brasileira. Oscar decidiu continuar vestindo a camisa amarelinha e abriu mão de um de seus grandes sonhos.