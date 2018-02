Oscar Schmidt completa 60 anos e recebe homenagem da NBA Brasil

Lenda do basquete, Oscar Schmidt completa 60 anos nesta sexta-feira. O "Mão Santa" recebeu uma homenagem da NBA Brasil nas redes sociais.

+ 5 vezes em que o All-Star Game foi, na verdade, um show de horrores

+ Whiteside e Winslow contrariam o sucesso das apostas do Miami Heat

+ Bieber e outras estrelas no Jogo das Celebridades do All-Star Game

E quem pensa que as homenagens pararam por aí está enganado. Os clubes de futebol Corinthians e Flamengo também deixaram seu recado para o ex-jogador. "Maior pontuador de todos os tempos, craque do Flamengo de 1999 a 2003 e bicampeão carioca, hoje damos os parabéns para Oscar Schmidt, que completa 60 anos", escreveu o time carioca no Twitter.

A confederação brasileira de basquete, por sua vez, parabenizou o ídolo relembrando a sua carreira. "Obrigado por todo o empenho em cada um dos 326 jogos disputados com a camiseta verde e amarela e pelos 7.693 pontos anotados."

Veja as diversas homenagens:

Nesta sexta, Oscar Schmidt completa 60 anos de idade! O Mão Santa participou do Jogo das Celebridades do #NBAAllStar de 2017! Parabéns! ???? pic.twitter.com/7b5UpJB8Tc — NBA Brasil (@NBABrasil) 16 de fevereiro de 2018

Maior pontuador de todos os tempos, craque do Flamengo de 1999 a 2003 e bicampeão carioca, hoje damos os parabéns para Oscar Schmidt, que completa 60 anos. pic.twitter.com/YbrRVzZk6x — Time Flamengo (@TimeFlamengo) 16 de fevereiro de 2018

A CBB parabeniza nosso eterno ídolo @oscar_schmidt que hoje comemora seus 60 anos, muitos deles dedicados à Seleção Brasileira. Obrigado "Mão Santa" por todo o empenho em cada um dos 326 jogos disputados com a camiseta verde e amarela e pelos 7.693 pontos anotados.#BasqueteBrasil pic.twitter.com/Et1ngkxtSm — Basquete Brasil (@basquetebrasil) 16 de fevereiro de 2018

Estamos recheados de aniversários por hoje! @bebeto7, do futebol, Larissa Oliveira, da natação, e Oscar Schmidt, do basquete, completam mais um ano de vida! Muitos ?? e uma chuva de parabéns nos comentários para esse time de craques! ?????? pic.twitter.com/9J9xEBfABV — Time Brasil (@timebrasil) 16 de fevereiro de 2018

O mito #Oscar Schmidt faz 60 anos e fiz entrevista exclusiva com ele. Oscar fala da nova idade, o que deseja pra 2018, da situação do #Brasil, do tumor no cérebro e também afirma: "Já fiz de tudo. Se Deus quiser me levar, pode me levar". Leiam! ?? https://t.co/AZJa5OP9oD pic.twitter.com/JpagMvC09l — Fábio Balassiano (@balanacesta) 16 de fevereiro de 2018