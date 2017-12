Pai de astro da NBA acusa mascote de 'atropelá-lo' e pode processar time

Uma brincadeira de seu mascote pode causar graves consequências ao Minnesota Timberwolves, da NBA. Karl Towns Sr, pai do pivô Karl-Anthony Towns Jr, grande destaque da equipe, acusa "Crunch" de tê-lo atingido durante um jogo e agora cogita processar o time em que seu filho atua.

Durante uma parada na partida contra o Indiana Pacers, no dia 26 de janeiro, o mascote, para animar a torcida presente ao Target Center, escorregou pelas arquibancadas do ginásio. Como você observa no vídeo abaixo, ele perde um pouco o equilíbrio e bate em uma cadeira já perto na quadra. De acordo com Towns, essa manobra acabou o acertando.

Se ele está falando a verdade, ninguém sabe, mas algumas semanas depois, durante o final de semana das estrelas, ele foi visto usando um par de muletas. Porém, não existe confirmação de que tenha sido por conta do incidente.