Pai de astro do basquete ataca: 'Não dá para vencer com brancos no time'

LaVar Ball jogou basquete durante muitos anos, mas todo mundo só foi conhecê-lo de verdade agora, já que é pai de Lonzo Ball, considerado uma das grandes estrelas do basquete universitário. O ex-atleta, que já tinha se envolvido em algumas polêmicas, como por exemplo dizer que ganharia de Michael Jordan em um confronto e também que seus filhos possuem mais talento do que os de LeBron James, dessa vez deu uma declaração de cunho racista para justificar a derrota da UCLA no torneio universitário.

"Realisticamente, você não pode vencer um campeonato com três caras brancos porque o trabalho de pés deles é lento", disse LaVar ao jornal "Southern California News Group", se referindo provavelmente a TJ Leaf, Bryce Alford e Thomas Welsh, que atuam ao lado de Lonzo Ball no time universitário, eliminado nas oitavas de final. "Eu disse a Lonzo: 'Um desses jogos você precisará fazer 30, 40 pontos'. Na verdade, foi esse jogo", completou o pai do jogador, criticando o desempenho dos outros atletas da equipe.

Apesar da eliminação precoce, Lonzo Ball não deve ser prejudicado no draft e certamente figurará na NBA a partir da próxima temporada. Na liga universitária, ele teve médias de 14,6 pontos, 6 rebotes e 7,6 assistências.