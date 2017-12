Pai de promessa da NBA: 'Se LeBron quer vencer, deve jogar com meu filho'

O polêmico LaVar Ball realmente não se cansa. Depois de provocar Michael Jordan e se envolver em uma ríspida discussão com Shaquille O'Neal, dois dos grandes nomes da história da NBA, o pai de Lonzo Ball, que recentemente foi selecionado pelo Los Angeles Lakers, deu um recado a ninguém menos do que LeBron James, dizendo que ele só vai voltar a vencer se jogar ao lado de seu filho.

"Eu não falei com LeBron sobre a possibilidade (dele jogar nos Lakers), mas se ele quiser ganhar mais títulos, ele tem que vir para Los Angeles e jogar com o meu menino. Você não dá o melhor jogador do esporte ao meu menino sem esperar títulos", disse, em entrevista à ESPN norte-americana, se animando com a possibilidade de ver o atual camisa 23 do Cleveland Cavaliers nos Lakers, algo que vem sendo muito especulado para 2018.

Além da "cornetada" de LaVar Ball, quem também citou LeBron James foi Michael Jordan. Questionado sobre quem era melhor, o ala dos Cavs ou Kobe Bryant, o maior de todos os tempos não pestanejou: "Se eu acho que o LeBron é maior que Kobe, se tratando dos melhores da história? Não. É alguma coisa sobre cinco ser maior que três. Hoje, LeBron ainda pode superar, mas até aqui Kobe venceu cinco títulos, LeBron três", opinou a lenda.