Para atrair torcedor, time da NBA 'promete' sequência de 10 vitórias

Todo mundo fala que para se alcançar o sucesso, é preciso ter confiança de que você vai chegar lá. Se depender disso, os torcedores do Milwaukee Bucks, tradicional time da NBA, já podem começar a comemorar. Tudo isso porque a franquia, ao fazer uma promoção de ingressos para que a torcida lote seu ginásio, prometeu um pacote com 10 vitórias, ao invés do tradicional plano para 10 jogos.

Ou seja, isso quer dizer que a promoção, que terá início no dia 13 de janeiro, no jogo contra o Miami Heat, pode se estender até o dia 10 de abril, no fim da temporada regular, ou então antes, já que o time disputará 21 partidas no período. "Enquanto nosso time busca uma vaga para os playoffs, a equipe de negócios segue buscando formas criativas de atrair os torcedores", disse Dustin Godsey, chefe de marketing do time.

A novidade acontece porque o time, apesar de ter uma campanha com 15 vitórias e 15 derrotas e estar dentro da zona de classificação para os playoffs, possui a quarta pior média de público em toda a liga.