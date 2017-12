Parceiro de Kobe nos Lakers causa acidente e é detido sob suspeita de dirigir bêbado

Derek Fisher, ex-jogador do Los Angeles Lakers e ex-técnico do Nova York Knicks, foi detido neste domingo sob suspeita de dirigir alcolizado depois que o veículo em que viajava bateu e virou em uma estrada da Califórnia, de acordo com as autoridades locais.

Fisher viajava com a esposa, Gloria Govan, mas nenhum dos dois ficou ferido, segundo o mesmo relatório. Govan é ex-esposa do ala do Golden State Warriors, Matt Barnes, que ao ser perguntado sobre o incidente antes do início da segunda partida das Finais da NBA, disse que não tinha nada para comentar. Barnes e Fisher brigaram em 2015 por causa da relação que o segundo começava a ter com a mulher.

O relatório das autoridades acrescentou que o acidente ocorreu na área de Sherman Oaks (Los Angeles) quando o seu automóvel, um Cadillac 2015, perdeu o controle e bateu no acostamento direito da estrada quando se aproximavam de um cruzamento. O documento ainda indica que o carro bateu com o parachoques, o que fez com que ele virasse. Quando os oficiais chegaram ao local, perceberam que o ex-atleta tinha ingerido bebidas alcoólicas, os obrigando a detê-lo.

Aos 42 anos, Fisher atualmente é comentarista de basquete na TV americana. Antes disso, foi um jogador de sucesso, conquistando cinco títulos pelo Los Angeles Lakers, todos eles ao lado de Kobe Bryant. Depois de se aposentar, tentou a carreira como técnico, mas não teve muito sucesso.