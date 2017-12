Patrocinadores geram 'climão' entre grandes astros de campeão da NBA

Um ano atrás, quando Kevin Durant foi contratado pelo Golden State Warriors, muitas dúvidas foram levantadas sobre como ele se sairia jogando ao lado de Stephen Curry. Tudo acabou sendo muito melhor do que o esperado, mas, um entreveiro causado pelas patrocinadoras pode causar o primeiro mal estar entre os craques.

Isso porque Durant veste tênis da Nike e tem até uma linha com seu nome. No último mês, em uma entrevista, o camisa 35 disse que "nenhum jogador quer jogar com tênis da Under Armour", logo a marca que patrocina seu grande parceiro de time, que parece que não gostou da declaração.

Ao jornal Charlotte Observer, ele exaltou sua patrocinadora e rebateu Durant. "É só você ver onde nós (Curry e Under Armour) estávamos há quatro anos e onde estamos hoje. Não dá para dizer que ninguém quer usar nossos tênis. Está mais do que comprovado que muitos querem. É um fato", afirmou.

Apesar do claro descontentamento com a declaração do companheiro, Curry preferiu "botar panos quentes" na discussão, garantindo que "nenhuma dessas coisas vai causar qualquer problema no vestiário".

TÊNIS POLÊMICO

E essa não é a primeira polêmica causada por Durant por causa de seus tênis. No novo modelo feito pela Nike, a palmilha é um tanto quanto provocativa a quem duvidada de sua capacidade ao deixar o Oklahoma City Thunder.

Nas imagens compartilhadas pelo Bleacher Report, é possível ver uma série de coisas ditas sobre o astro após a troca de times. "Não liga para os torcedores", "Não consegue vencê-los? Se junte a eles", "arrogante", "amarelou", "vendido", entre outras coisas, sendo cobertas pelos feitos do craque em seu primeiro ano nos Warriors, com as 16 vitórias nos playoffs e o desempenho excepcional durante a final, contra o Cleveland Cavaliers, com ele sendo eleito o MVP das finais.