Há cerca de uma semana, Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, assumiu que usou maconha para tratar de um problema nas costas, que o afastou por um período do comando da franquia na temporada 2015/16. Nesta terça-feira, foi a vez do lendário treinador Phil Jackson também revelar que usou a erva durante seus tempos de jogador, quando ficou afastado de toda a temporada em 1969/70.

"Não sei dessas habilidades medicinais. Eu tive uma cirurgia nas costas e, no ano que fiquei fora, fumei maconha. Acho que foi mais uma distração do que algo para aliviar a dor. Mas nunca pensei naquilo como um medicamento para aquela situação", declarou à CBS Sports. Ele é o técnico mais vencedor da história da liga, com 11 títulos. Hoje presidente do New York Knicks, Jackson foi treinador do Chicago Bulls de 1989 a 1998. Nestes cinco últimos anos, comandou justamente Steve Kerr, que atuava como ala-armador.

Para Phil Jackson, apesar das campanhas para diminuir o uso, a maconha faz parte da cultura da NBA. E que, com a legalização marijuana em diversos estados americanos, a planta também deve ser revista pela política anti-drogas da liga.