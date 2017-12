Pivô do Thunder quebra o antebraço após socar cadeira do banco de reservas

Contrariado por uma jogada, o pivô Enes Kanter, do Oklahoma City Thunder, fraturou o antebraço direito após socar uma cadeira do banco de reservas. O incidente aconteceu nesta quinta-feira, ainda no segundo quarto da vitória sobre o Dallas Mavericks, por 109 a 98, na Chesapeake Arena, casa do OKC.

There is a chance that Enes Kanter fractured his hand after punching a chair during tonight's game. pic.twitter.com/DdglqpvIB8 — NBA Quick Report™ (@NBAquickreport) 27 de janeiro de 2017

O turco foi levado para os vestiários para um raio-x, que revelou a lesão. A estimativa inicial é de que o jogador fique afastado por até dois meses, segundo a ESPN americana. Perguntado por um jornalista da TNT sobre o que havia acontecido, Billy Donovan, técnico do Oklahoma City foi sucinto: "Nada inteligente".

Billy Donovan says Enes Kanter has a right forearm fracture. I saw Kanter briefly in hallway & asked what he did. He said: "nothing smart." — David Aldridge (@daldridgetnt) 27 de janeiro de 2017

Oklahoma City atualmente ocupa a sexta colocação da Conferência Oeste, com 28 pontos e 19 derrotas. Nessa temporada, Kanter apareceu em 47 partidas, com média de 21.6 minutos em quadra por jogo, 14,4 pontos, 6,7 rebotes e 56.3% de aproveitamento nos arremessos de quadra.