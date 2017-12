Por falta de verba, site da Confederação de Basquete está fora do ar

Desde esta terça-feira, 10, e pelo menos até a manhã desta quarta-feira, o site da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) está fora do ar. Ao entrar no domínio, o usuário encontra apenas uma mensagem de erro. O problema tem explicação: a maior entidade de basquete do Brasil não tem dinheiro para pagar a hospedagem à empresa Locaweb.

Ao UOL, a CBB explicou que o pagamento para a manutenção do site é feito com verba da Lei Agnelo/Piva. Mas a entidade não recebeu qualquer repasse do Comitê Olímpico Brasileiro neste ano por enfrentar graves problemas administrativos. Além disso, a CBB enfrenta suspensão aplicada pela Federação Internacional de Basquete (Fiba) até 28 de janeiro.

Durante a suspensão, a Confederação de Basquete não pode receber os mais de R$ 3,4 milhões a que tem direito. A entidade tem dívidas de mais de R$ 17 milhões e enfrenta profundos problemas financeiros, sem ter certeza se o Bradesco renovará o patrocínio.

Comunicados feitos pela CBB, por enquanto, estão sendo feitos pelo Facebook e Twitter.

