Por R$ 327 mil, tênis usados por Michael Jordan em final olímpica vão a leilão

O par de tênis utilizado por Michael Jordan na final dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, está sendo leiloado desde esta quarta-feira, 24. Segundo SCP Auctions, a casa responsável pela venda, a estimativa é que o preço final dos itens passe dos US$ 100 mil (R$ 327,88 mil).

A Olimpíada, em agosto de 1984, foi a última competição que Michael Jordan disputou antes de assinar contrato com a Nike, firmado dois meses depois e que está em vigência até hoje. Naquele campeonato, ele usou um modelo Converse Fastbreak Mid, diferente inclusive dos que estava acostumado a usar no torneio universitário norte-americano, que eram o Converse Pro Leather e o Converse Pro Star.

O par usado por Jordan são do tamanho 13 na escala americana (45, no Brasil) e ainda contam com um autógrafo do jogador em um dos pés.

O torneio de basquete daqueles Jogos Olímpicos também foi o último a aceitar apenas jogadores amadores nas seleções. À época, Jordan estava em seu último ano na Universidade da Carolina do Norte.

Segundo a SCP Auctions, os tênis foram dados e autografados a um dos gandulas que trabalhou na arena The Forum, logo depois da final contra a Espanha, em 10 de agosto de 1984. O garoto, por sinal, é um dos filho de Gail Goodrich, jogador que atuou pelo Los Angeles Lakers entre 1965 e 1968.