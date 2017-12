Procura por camisas dos times da NBA aumenta mais de 80% no Brasil

Segundo levantamento realizado pelo Cuponomia, portal que reúne ofertas e cupons de desconto para compras online, a procura por camisas dos times que disputam a NBA, liga dos EUA de basquete, aumentaram até 80% no e-commerce na primeira semana de outubro em comparação com a última semana de Setembro. Entre as camisas mais procuradas nas lojas estão as dos Golden State Warriors, atual campeão da liga, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Los Angeles Lakers e Chicago Bulls.

Como início da maior liga de basquete do mundo, as buscas pelas camisas do Cleveland Cavaliers, finalista da última temporada e time do astro LeBron James, aumentaram 72% na internet. A procura por camisas do atual campeão, o Golden State Warriors, cresceu 80%. Já as pesquisas pelos uniformes do Boston Celtics e dos Los Angeles Lakers chegaram a crescer 35% e 25%, respectivamente, na primeira semana de Outubro.

Durante as finais da última temporada da NBA, em junho deste ano, a quantidade de buscas pelas camisas dos times de basquete americano feitas por consumidores brasileiros também ficou acima da média, com volume até 70% maior que nos outros meses do ano.