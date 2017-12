Professor quer que alunos se espelhem em Jordan e não sejam como Durant

A principal função dos professores é fazer com que seus alunos tenham bons exemplos na vida adulta. Usando essa ideia, um americano pensou em pegar duas personalidades da NBA para guiar seus pupilos.

Em um panfleto, o professor comparou Kevin Durant, do Golden State Warriors, campeão e MVP das finais de 2017, com Michael Jordan, maior jogador da história, vencedor de seis títulos com o Chicago Bulls, MVP das seis finais e MVP de cinco temporadas.

Para ele, os alunos não podem seguir o exemplo de KD, que "preferiu o caminho mais rápido". "Coisas como trapacear, plagiar, copiar a lição de casa dos colegas podem não parecer algo grande, mas eles estão construindo hábitos que podem significantemente dificultar seu futuro."

Por outro lado, "qual o maior feito que este homem já fez na vida? Salvar os Looney Tunes de uma escravidão perpétua de uma raça alienígena. MJ pegou o caminho mais fácil? Alguma vez ele recusou um desafio? NÃO! Seja como Mike.

"NÃO SEJA COMO...Kevin Durant

KD deixou o OKC Thunder no último verão após ser eliminado para o Golden State Warriors na final da Conferência Oeste. Após o final da temporada, ele decidiu que seria de seu melhor interesse se juntar ao mesmo time que havia acabado de eliminá-lo dos playoffs. Não seja como KD. Não pegue o caminho mais fácil. Coisas como trapacear, plagiar e copiar a lição de casa dos amigos podem não parecer como algo grande agora, mas podem significantemente atrapalhar sua vida mais tarde. Além disso, sempre lute para terminar o que você começou. Trabalhos feitos pela metade são trabalhos inacabados. Não tente tomar uma posição se você não fez o que era necessário e esperado.

SEJA COMO... MICHAEL JORDAN

MJ! O MELHOR DE TODOS OS TEMPOS. 6 títulos 4 MVPS*. Blá blá blá. A melhor coisa que esse homem fez na vida? Salvar os Looney Tunes de uma vida inteira de escravidão para uma raça alienígena. MJ pegou o caminho mais fácil? Ele recusou algum desafio? NÃO! Seja como Mike."