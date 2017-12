Promessa da NBA fatura R$ 500 mil no lançamento do seu novo tênis

A Big Baller Brand vendeu 263 pares de seu novo tênis no lançamento realizado no último domingo, totalizando US$ 157.685 (aproximadamente R$ 500 mil), de acordo com levantamento do site Nice Kicks.

"Alguém conseguiu ganhar tanto dinheiro em um dia?", questionou LaVar Ball, pai da promessa da NBA Lonzo Ball. "Meses atrás, ninguém conhecia nossa marca. Agora temos estrelas da NFL como Michael Bennett e Chad Ochocinco comprando nossos produtos", completou.

Após negociações fracassadas com marcas esportivas, Lonzo Ball anunciou o lançamento de seu tênis produzido pela empresa da própria família. O preço alto do tênis fez com que ele ficasse entre os assuntos mais comentados do Twitter nos EUA. E até mesmo Shaquille O'Neal, um dos maiores pivôs de todos os tempos, deu seu pitaco sobre o polêmico tênis. "Verdadeiras marcas de jogadores não cobram de garotos um preço supervalorizado por um tênis", escreveu em seu Twitter.