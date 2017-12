QUE É ISSO, CARA? DeMar DeRozan perde a linha e joga bola em árbitro de amistoso

Férias são momentos de relaxar, aproveitar a família e só jogar um esporte se for para brincar, certo? Não para DeMar DeRozan.

Durante uma jogo da Drew League, uma liga amadora de Los Angeles que reúne talentos que ainda estão na escola e do basquete de rua, o ala do Toronto Raptors era esperado como a grande atração. O clima era amistoso, mas o astro não se conteve após a não marcação de uma falta e tentou acertar o árbitro da partida com a bola.

A pontaria não foi tão boa, e o juiz não foi atingido de primeira. Entretanto, bola bateu na parede e voltou nas costas do árbitro. DeRozan foi punido com uma falta técnica, mas seguiu irritado. Tentou se aproximar do árbitro para reclamar mais ainda, e foi contido por um companheiro de equipe.

DeRozan, porém, não deixou de mostrar sua habilidade. Fez 41 pontos na partida, que terminou com a derrota do seu time por 104 a 99.