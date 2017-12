Recusado por grandes marcas, promessa da NBA lança tênis de R$ 1.500

Lonzo Ball sequer entrou na NBA, mas já é alvo de inúmeras polêmicas. Muito disso é por causa de seu pai, LaVar Ball, um tremendo falastrão, que, entre outras declarações, disse que ganharia de Michael Jordan em um confronto e também que seus filhos possuem mais talento do que os de LeBron James. Nesta quinta-feira, depois de negociações fracassadas com marcas esportivas, Lonzo anunciou o lançamento de seu tênis produzido pela empresa da própria família.

Durante os últimos dias, o atleta, juntamente com seu pai, negociou contratos com marcas como Nike, Adidas e Under Armour, mas acabou não chegando a um acordo. Muito por causa da pedida: 1 bilhão de dólares para ele e seus irmãos, também considerados jovens de muito talento, usarem a mesma linha de calçados. A proposta não só foi recusada pelas três marcas, como LaVar virou motivo de indignação no ramo. George Raveling, executivo da Nike, já chegou a dizer que ele era "a pior coisa que aconteceu ao basquete nos últimos 100 anos".

Pois bem. Propostas recusadas, Lonzo Ball decidiu tomar uma atitude e lançar seu próprio tênis, pela Big Baller Brand. E nem assim ficou imune às críticas. Shaquille O'Neal, um dos maiores pivôs de todos os tempos, criticou o preço cobrado pelo sapato, na casa de 495 dólares: "Verdadeiras marcas de jogadores não cobram de garotos um preço supervalorizado por um tênis", disse, no Twitter.

Apesar de todas as polêmicas, o talento de Lonzo Ball é indiscutível e ele deve ser uma das primeiras escolhas do próximo draft. No anúncio de seu tênis, ele foi enfático ao dizer que pretende trilhar um caminho diferente de outros astros do esporte: "Por que não a regra? Porque o normal é chato. No fim, depende de nós, os atletas. Levamos a cultura adiante, não deixamos que ela nos empurre. Depende de nós iniciar um movimento que dá poder não só a nós mesmos, mas a nossas famílias e comunidades também".