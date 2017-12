Robin Lopez e Serge Ibaka saem no soco durante jogo entre Bulls e Raptors

A vitória do Toronto Raptors sobre o Chicago Bulls por 122 a 120 na última terça, 21, no Air Canada Center, foi marcada pela tensão na quadra.

No final do terceiro quarto, um choque entre o pivô dos Bulls, Robin Lopez, e o ala-pivô dos Raptors, Serge Ibaka, numa saída de bola dos Raptors, terminou em confusão.

Após o empurra-empurra no garrafão, os jogadores partiram para a violência e acertaram socos um no outro até serem separados pelos companheiros. Os dois acabaram sendo expulsos do jogo. Veja o vídeo:

Durante o jogo, o brasileiro Cristiano Felício, que entrou no lugar de Lopez, acabou lesionado. Ele jogou por 15 minutos e saiu machucado depois de cair na quadra e sentir dor nas costas, na região lombar.