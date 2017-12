Ronaldinho ganha camisa do Brooklyn Nets autografada por Oscar Schmidt

Grande fã de basquete, Ronaldinho assistiu de perto a participação de Oscar Schmidt no 'Jogo das Celebridades', no All-Star Weekend da NBA, realizado neste fim de semana, na cidade de Nova Orleans. Além de ver o 'Mão Santa' em quadra, o R10 voltou para casa com um presente especial: a camisa do Brooklyn Nets de Oscar Schmidt.

“Valeu, Oscar. Ídolo máximo”, disse Ronaldinho, em um vídeo em que aparece segurando a camisa autografada.

A presença de Oscar foi uma homenagem da NBA ao brasileiro, que, apesar de ser selecionado no Draft de 1984, o mesmo de Michael Jordan, recusou a liga norte-americana para poder atuar na seleção brasileira. À época, as regras da Federação Internacional de Basquete (Fiba) não permitiam que atletas profissionais participassem de competições internacionais por seus países.