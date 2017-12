Rumo à NBA? Artilheiro do PSG mostra habilidade e dá show no basquete

Um dos grandes atacantes do futebol mundial na atualidade, Edinson Cavani viveu uma temporada fantástica com a camisa do Paris Saint-Germain, anotando 49 gols em 49 partidas. Apesar disso, um vídeo divulgado pelo clube mostra que o uruguaio é bom mesmo de mira com a bola nas mãos.

No evento para promover o lançamento da nova camisa do atual vice-campeão francês, Cavani acerta nada menos do que 12 arremessos em sequência em uma cesta de basquete montada ao lado do gramado do Parc des Princes, estádio em que o clube manda seus jogos.

Com todo esse potencial, será que o artilheiro não tinha uma vaguinha na NBA, a maior liga de basquete no mundo? Olha que com esse aproveitamento, acho que ele faria mais sucesso do que muita gente, hein?!