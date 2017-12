Salário baixo? Curry debocha de repórter: 'Se reclamar de R$ 142 mi, tenho problemas'

Sabe aquela frase de que "dinheiro não traz felicidade"? Stephen Curry, astro do Golden State Warriors, mostrou que a leva ao pé da letra. MVP das duas últimas temporadas da NBA, o jogador deixou claro que, apesar de ter os melhores números e ser o atleta mais idolatrado pelos torcedores, não se importa com o fato de ter "apenas" o quarto maior salário do time, atrás de Kevin Durant, Klay Thompson e Draymond Green.

"Uma coisa que meus pais me ensinaram foi nunca olhar para o dinheiro dos outros. As coisas se resumem ao que você tem e ao que você faz com isso. E se eu estiver reclamando de ter um salário de US$ 44 milhões (R$ 142 mi) por quatro temporadas, então eu tenho problemas na minha vida!", disse o craque, deixando claro que já recebe dinheiro suficiente.

Curry, aliás, negou qualquer intenção de deixar os Warriors, time que defende desde que entrou na NBA e em que seu contrato vai apenas até o fim da atual temporada. "Não consigo me ver jogando em outro lugar. Como disse desde o começo, este é o lugar perfeito para se estar. Os fãs da Bay Area são incríveis, a equipe é incrível, temos um time incrível que compete por título todos os anos... Realmente não consigo ver nenhum motivo neste momento que me faça ir para outro lugar", completou.