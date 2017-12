Shaq fica sabendo que LeBron o ultrapassou e reação é sensacional

LeBron James marcou 26 pontos na derrota do Cleveland Cavaliers para o Chicago Bulls por 99 a 93 na noite de quinta, 30, e se tornou o sétimo maior pontuador da história da NBA.

O astro dos Cavs soma agora 28.599 pontos, número que o fez ultrapassar Shaquille O'Neal, que marcou 28.596 pontos em sua carreira no basquete norte-americano.

Quando foi informado do feito de LeBron, a reação de Shaq para a TNT foi, no mínimo, peculiar. "Shaq está lidando muito bem com o fato de ter sido ultrapassado por LeBron", brincou a emissora no Twitter. Assista: