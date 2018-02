Shaquille O'Neal perde aposta sobre Super Bowl e acaba coberto de penas

Um dos maiores pivôs da história da liga, Shaquille O'Neal, protagonizou uma cena hilária. O ex-jogador do Los Angeles Lakers fez uma aposta: se os Eagles desbancassem o favorito New England Patriots no Super Bowl ele se fantasiaria de águia. Não deu outra.

Big Diesel, como O'Neal é conhecido, vestiu uma capa com penas, saiu pela redação da emissora onde atua como comentarista nos Estados Unidos imitando uma águia e gritou "Vai, Eagles!". "De agora em diante, me chamem de HOMEM PÁSSARO. Sou um homem de palavra. Parabéns aos Eagles, foi merecido", escreveu em uma rede social.

