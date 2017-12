Shareef, filho de Shaquille O'Neal, diz que pode ser melhor que o pai

Os filhos das grandes estrelas do esporte são constantemente perseguidos por comparações com seus pais. Desta vez, Shareef O'Neal não fugiu das perguntas sobre suas qualidades em relação a seu pai, Shaquille O'Neal. Pelo contrário, se mostrou confiante e disse que pode ser melhor que seu antecessor nas quadras.

"Ele disse que eu sou melhor do que ele era aos 16 anos", declarou, em entrevista ao portal TMZ Sports. Perguntado diretamente se ele poderia ser melhor que seu pai, confirmou sem titubear. Shareef também contou que usa a influência de Shaquille para ter sucesso nas quadras. "Dominando o estilo de jogo dele e o combinando com o meu, acho que posso ir bem longe". Segundo Shareef, o melhor conselho que Shaquille lhe deu foi "não se sentir pressionado quando há muita gente te assistindo".

Há uma coisa, porém, que Shareef não imita seu pai. "Não sei quem me ensinou como arremessar lances livres. A prática eu peguei dele. Ele me disse o que faz, mas eu não faço o mesmo que ele porque ele não fazia muitos lances livres." Aos 16 anos, o herdeiro O'Neal joga basquete no ensino médio e já recebe propostas de universidades para quando se formar, em 2018.