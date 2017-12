Simone Biles, dona de 4 ouros olímpicos, vira líder de torcida por um dia

Dona de quatro medalhas de ouro olímpicas, a ginasta norte-americana Simone Biles aceitou um desafio e curtiu um dia de animadora de torcida na partida de futebol americano entre o Houston Texans e o San Francisco 49ers, neste domingo.

Apesar de se mostrar muito feliz com a experiência em suas redes sociais, Biles foi 'pé frio': o time de Houston, sua cidade natal, perdeu por 26 a 16.

"Mal posso esperar por meu primeiro jogo. Vai Houston Texans!!", escreveu a atleta em seu Twitter, numa foto que publicou ao lado da lenda do basquete Hakeem Olajuwon, antes do jogo - e na qual chamou a atenção a diferença de altura entre os dois.

Veja algumas imagens do dia diferente para Biles:

Thank you, @Simone_Biles, for becoming an honorary member of @TexansCheer!

: https://t.co/F49qrJnaNQ pic.twitter.com/N08XXhQvTd — Houston Texans (@HoustonTexans) 11 de dezembro de 2017