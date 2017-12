NBA tem 9 dos 12 maiores salários do esporte mundial; veja lista

Uma empresa especializada em negócios do esporte lançou nesta terça o anuário global de salários dos times nas ligas mais valiosas do planeta. Nesse documento chamado Global Sports Salary Survey da Sporting Intelligence, é ranqueado a média de quanto os jogadores recebem por mês e ano de todas as ligas esportivas do mundo.

Selecionamos um top 12 salários. Desses doze, nove times são da NBA, a liga de basquete americana. O curioso é que apenas os gigantes de Manchester e o Barcelona aparecem nessa lista representando o futebol e o único time que representa a MLB, liga de beisebol americana, é o New York Yankees.