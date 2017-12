Spurs anunciam que vão aposentar a camisa de Tim Duncan

Cerca de quatro meses depois de anunciar o fim da carreira, o pivô Tim Duncan terá sua camisa número 21 aposentada pelo San Antonio Spurs. Conforme detalhado pelo clube nesta quarta-feira, a cerimônia ocorrerá no dia 18 de dezembro, no AT&T Center, mesma noite em que o time enfrenta o New Orleans Pelicans, pela NBA.

Primeira escolha geral do Draft de 1997, Tim Duncan vestiu apenas a camisa dos Spurs em seus 19 anos de carreira na NBA, totalizando 1.392 partidas. Em San Antonio, conquistou cinco títulos da NBA e foi eleito duas vezes MVP da liga, três vezes MVP das finais e 15 vezes para o All-Star Game. Ele é o único jogador da história da NBA com mais de 9 mil minutos na pós-temporada.