Stephen Curry dá drible sensacional e ajuda o Golden State a vencer

No jogo entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves pela NBA, na Oracle Arena, em Oakland, um lance de Stephen Curry chamou a atenção do público. O armador precisava passar por Nemanja Bjelica, que o impedia de escolher um canto para correr. Mas Steph mostrou porque é o atual MVP da temporada, colocou o sérvio para dançar com uma série de dribles fantásticos até conseguir passar e anotar mais uma cesta para o Golden State.

A partida terminou 115 a 102 para os Warriors e Curry terminou o jogo com 34 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. O próximo jogo do Golden State é contra o Atlanta Hawks, dia 29, à 1h30 da madrugada.