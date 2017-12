Stephen Curry joga bola no pai, que acerta cesta de três incrível; assista

Durante o trabalho de aquecimento antes da partida contra o Charlotte Hornets, Stephen Curry resolveu provocar o seu pai, Dell Curry, e teve uma enorme surpresa. O camisa 30 do Golden State Warriors jogou uma bola na direção do pai, que se preparava para comentar a partida pela TV, na lateral da quadra. Ele não pensou duas vezes, pegou a bola, avançou um pouco e lançou na direção do aro, acertando uma espetacular cesta de três pontos.

Stephen não se conteve e caiu na gargalhada após o acerto do pai. O público, que ainda se ajeitava nas arquibancadas da Oracle Arena, ovacionou Dell pelo chute.

O pai Curry atuou na NBA por 16 temporadas, sendo dez delas justamente nos Hornets, franquia que foi destroçada por Steph nesta quarta. O jogo terminou em 126 a 111 para Golden State, com o armador somando 39 pontos, 11 arremessos de 3 e oito assistências. Além de Dell e Stephen, Seth Curry, do Dallas Mavericks, é o outro representante da família Curry na NBA.