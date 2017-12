Stephen Curry pretende comprar franquia de futebol americano

O jogador do Golden State Warriors, Stephen Curry, resolveu anunciar que deve fazer um novo investimento. Desta vez, o armador pretende comprar uma franquia de futebol americano.

+ John Wall presenteia companheiros com relógios de mais de R$ 130 mil

+ Preso na Califórnia, jogador da NBA só pode jogar pelo Lakers em casa

+ Evolução de Victor Oladipo dribla desconfiança no seu jogo e hype dos concorrentes

Curry passou a infância e adolescência na Carolina do Norte e seu time da NFL, por consequência, é o Carolina Panthers, franquia que recentemente foi colocada à venda.

Em entrevista ao canal ESPN, o jogador afirmou que está disposto a negociar: "Estou falando sério. Eu acho que é uma oportunidade tão única para impactar minha cidade natal. Apenas uma situação única e sem precedentes, e sabendo o que são as histórias em torno da NFL agora, talvez tenha uma mão nisso. Então, vamos ver como isso se desenrola", disse.

A nova aposta de Curry já tem um concorrente. O rapper Diddy também demonstrou interesse na franquia por meio de sua conta oficial no twitter: "Eu gostaria de comprar o Panthers. Espalhem a palavra! Retweet", escreveu o cantor. Em resposta, o astro do Warriors disse: "Eu quero entrar".

I would like to buy the @Panthers. Spread the word. Retweet! — Diddy (@Diddy) 18 de dezembro de 2017