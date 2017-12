'Superman' Dwight Howard completa 31 anos; relembre jogadas do gigante

Dwight Howard surgiu na NBA como o substituto natural de Suaquille O'Neal. Com 2,13 de altura e 124 kg, o pivô chama atenção desde seu início no basquete por causa de sua extraordinária força física. Na maior liga de basquete do planeta, seu início foi arrasador, levando o Orlando Magic até a final da NBA em 2009 e ficando mundialmente famoso pelo verdadeiro show que deu em um desafio de enterradas, quando, vestindo a capa do super-homem, conseguiu uma das cestas mais incríveis e marcantes da história.

Depois disso, sua carreira deu uma desandada. Primeiro no Los Angeles Lakers, onde entrou em atrito com ninguém menos do que Kobe Bryant e não conseguiu levar o time além de uma primeira rodada de playoffs. Depois disso, foi para o Houston Rockets, onde seria a grande estrela da reconstrução da equipe e acabou sendo ofuscado por James Harden. Hoje em dia, está no Atlanta Hawks, time de sua cidade natal e, apesar de não ter mais o impacto de outrora, ainda tem seus lampejos de uma das maiores estrelas recentes da NBA.