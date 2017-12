Susto no ar: avião de time da NBA bate em alguma coisa a 9 mil metros de altura

Susto em pleno ar para os jogadores do Oklahoma City Thunder, equipe da Conferência Oeste da NBA. O avião do time bateu contra "algo" a 30 mil pés (cerca de 9.100 metros) de altura - o choque e a altura fizeram todos suspeitarem que não se tratou apenas de um pássaro.

Segundo um porta-voz da empresa Delta, dona do avião, o choque ocorreu durante o procedimento de pouso e teria sido mesmo um pássaro - mas a empresa não se disse certa e prometeu investigar o assunto.

O fato aconteceu Minneapolis e Chicago, cidade na qual enfrentará os Bulls pela temporada regular da NBA, e foi mostrado por vários jogadores da equipe nas redes sociais.

“Ei, Nasa, tivemos um voo difícil para dizer o mínimo. 30 mil pés no ar. Voando para Chicago. O que causou isso?”, questionou o pivô Steven Adams. Outros atletas tranquilizaram os fãs e disseram estar tudo bem com a delegação.

What caused this? pic.twitter.com/uEVrEm7noi — Steven Adams (@RealStevenAdams) 28 de outubro de 2017