Tabela de basquete cai em paraguaio após enterrada da Argentina

O argentino Marcos Delia deu uma bela enterrada no começo do duelo contra o Paraguai pela fase de grupos das eliminatórias da Copa do Mundo de basquete de 2019. No entanto, o que aconteceu em seguida deixou todos os presentes no Parque Carlos Guerrero preocupados.

O ocorrido foi logo no começo da partida, aos seis minutos. Em uma resposta rápida da argentina e com a conclusão do ponto feito por Delia, o que vemos é que a tabela continua intacta, mas o suporte cedeu e fez com que toda a estrutura caísse no chão.

Em baixo dela estava o paraguaio Peralta pegando a bola para reiniciar o jogo. O jogador foi acertado na nuca e caiu no chão. Atendido imediatamente, o atleta teve sua cabeça enfaixada e acabou ficando pouco tempo em campo, apenas oito minutos da partida.

Veja o momento do susto abaixo:

SUSTO en el Argentina-Paraguay. Machaca el pívot del @UCAMMurcia Marcos Delía y la canasta cede cayendo sobre el jugador de Paraguay Alejandro Peralta (@vía @MayoLeandro14) pic.twitter.com/nI5rkZ5TB3 — Chema de Lucas (@chemadelucas) February 27, 2018

A Argentina venceu o confronto por 83 a 61 e igualou a campanha do Uruguai no Grupo A das eliminatórias, com três vitórias e uma derrota. Já o Paraguai é o lanterna da competição, colecionando quatro derrotas.