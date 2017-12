Talento de família? Filho de LeBron James dá lindo drible e deixa rival no chão

Um dos grandes nomes do basquete mundial, LeBron James parece ter passado todo o seu talento para seus filhos. Tanto é que circula na internet um vídeo em que seu filho, LeBron James Jr., dá um drible desconcertante em um adversário.

O garoto troca a bola de mão e inverte a direção da jogada, confundindo seu marcador, que cai na quadra de uma maneira vexatória. Segundo a descrição do Bleacher Report, o menino de 12 anos está "quebrando tornozelos", uma gíria muito usada nos Estados Unidos para esse tipo de jogada.

Ainda de acordo com a mídia americana, a bela jogada foi feita durante um jogo que seu pai estava assistindo no ginásio. Imagine o orgulho do paizão?