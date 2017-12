Popovich critica Trump: 'Não dá para acreditar no que sai da boca dele'

Desde a confirmação da vitória de Donald Trumo na eleição americana, Gregg Popovich, técnico do San Antonio Spurs, tem sido o principal crítico do bilionário no meio esportivo americano. Neste sábado, momentos antes da partida entre os Spurs e o Cleveland Cavaliers, Pop não poupou o político republicano mais uma vez. Desta vez, o técnico falou sobre as manifestações que ocorreram antes, durante e depois da cerimônia de posse e as declarações do próprio Trump no dia em que foi empossado.

"A marcha [feminina] hoje foi ótima. A mensagem foi importante e poderiam ter sido muitos outros grupos. E alguém disse na TV: 'qual a mensagem delas?' Bem, a mensagem delas é óbvia. Nosso presidente chega com a menor taxa de aprovação entre todos os que já trabalharam no cargo. E há um grande número de pessoas lá fora que, desde que Hillary venceu o voto popular, não aprovam a eleição dele. E apenas desejo que tivesse mais, tivesse a habilidade de ser mais, maturo o suficiente para fazer algo que realmente inclua as pessoas do que apenas falar 'eu vou incluir todo mundo'. Ele poderia falar com grupos que ele desrespeitou e difamou durante as primárias e fazer todos realmente acreditarem nele. Mas até agora, ele chegou a um ponto onde você não consegue realmente acreditar no que sai da boca dele", disparou Popovich.

