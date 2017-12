Tênis usado por Jordan nas olimpíadas de 1984 é vendido por R$ 627 mil

O tênis usado por Michael Jordan na final das Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, entre Estados Unidos e Espanha, foi vendido nesta segunda-feira em um leilão pelo valor recorde de US$ 190.373 (aproximadamente R$ 627 mil, na cotação atual). Esse foi o maior valor de venda de um tênis usado por um atleta na história.

O recorde anterior também era de um tênis usado por Jordan, no valor de US$ 104.765, em um leilão realizado em 2013. O tênis foi usado há 20 anos no histórico jogo 5 das Finais da NBA em 1997, entre Chicago Bulls e Utah Jazz, que ficou conhecido como "The Flu Game", pois o astro dos Bulls jogou com febre e mesmo assim garantiu a vitória da equipe, marcando 38 pontos.

Finais da NBA

Nesta segunda-feira, o Cleveland Cavaliers visita o Golden State Warriors, na Oracle Arena, em Oakland (Califórnia), mais uma vez com a pressão de não poder errar. Perdendo por 3 a 1 a série final da NBA, a franquia de Ohio se apoia no poder de decisão do astro LeBron James para manter vivo o sonho da virada, algo que nunca aconteceu na história da liga norte-americana.