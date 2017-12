Time da NBA aposenta camisa de 'flanela' para 'Kobe Bryant ruivo'

Todo mundo que acompanha NBA conhece o "Black Mamba", apelido imortalizado por Kobe Bryant ao longo dos 20 anos em que defendeu o Los Angeles Lakers. Porém, eu duvido que você saiba que existe também o "Red Mamba", como ficou conhecido Matt Bonner, jogador, digamos, voluntarioso que atuou nos últimos 10 anos pelo San Antonio Spurs.

Com média de pouco mais de 5 pontos e 3 rebotes por jogo, Bonner está longe de ser uma estrela da NBA, mas a sua vontade e dedicação aos Spurs fizeram com que os torcedores do time criassem o apelido em referência a Kobe Bryant. Com a aposentadoria de Bonner, nada mais justo do que aposentar a sua camisa, como os times da NBA fazem com os grandes ídolos. E isso aconteceu. Mas, no caso do número 15, a cerimônia aconteceu em uma brincadeira dos jogadores dos Spurs, que trollaram o atleta ao aposentar uma camisa de flanela, em alusão a Bonner ficar muito mais tempo no banco de reservas do que dentro de quadra.

#ThankYou15 Uma foto publicada por San Antonio Spurs (@spurs) em Jan 12, 2017 às 9:01 PST

A brincadeira foi compartilhada pelo argentino Manu Ginóbili em seu Twitter, que foi seguida pela conta oficial do San Antonio Spurs, que agradeceu os serviços prestados por Bonner.