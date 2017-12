Time da NBA bate recorde de cestas de 3 em um jogo, e não foram os Warriors

Nesta sexta-feira, uma franquia da NBA bateu três recordes de arremessos de 3 pontos em uma única partida da NBA. Arrisco dizer que você chutou que esse time foi o Golden State Warriors, de Stephen Curry, Klay Thompson e Kevin Durant, não é? Sinto lhe dizer que errou: foi o Houston Rockets, comandado por James Harden.

Na vitória por 122 a 100 sobre o New Orleans Pelicas, os Rockets bateram o recorde de maior número de cestas de 3 convertidas em uma partida, com 24; maior número de tentativas em uma metade da partida, com 31; e maior número de tentativas em uma partida inteira, com 61.

Ariza foi quem mais arriscou, com 14 chutes, dos quais converteu 5. James Harden tentou 12 e confirmou 6 delas. No total, o time converteu 39,3% das chances.