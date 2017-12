O Chicago Bulls é um dos times mais tradicionais da NBA. A equipe teve, em sua história, ninguém menos do que Michael Jordan, considerado o melhor jogador de basquete da história. Até por isso, o time está bastante confiante que chegará aos playoffs da liga nesta temporada. E essa certeza é tanta, que eles já até começaram a vender ingressos para a fase final da competição sem ao menos ter garantido presença na pós-temporada.

Playoff tickets are on sale now! Don't miss out on the chance to watch playoff action at the @UnitedCenter: https://t.co/vSek5W1DKo pic.twitter.com/3hL6N6bZoP — Chicago Bulls (@chicagobulls) 4 de abril de 2017