Time de basquete da 5ª série desiste de torneio após banimento de duas garotas

De maneira unânime, os garotos do time de basquete da quinta série da escola católica St. John, de Clark, no estado americano da Nova Jérsei, preferiram desistir da liga local porque duas meninas foram impedidas de atuar nas partidas da equipe.

A instituição havia sido notificada pela Catholic Youth Organization (Organização da Juventude Católica, em tradução livre) de que o elenco não poderia ser misto. Meninas e meninos jogavam juntos na St. John há quatro anos devido ao número insuficiente de garotas para formar um time feminino. Apesar da alegação da CYO, as regras do torneio não especificam se os dois gêneros podem ou não atuar juntos.

A votação para desistir da temporada, e até de uma chance de atuar nos playoffs, aconteceu na última sexta-feira, momentos antes do confronto com a escola St. Bartholomew, da cidade de Scotch Plains. Antes da bola subir, o árbitro avisou que a partida não seria realizada se as meninas fossem escaladas. Sendo assim, o técnico de St. John, Rob Martel, perguntou aos garotos se preferiam seguir no campeonato sem as garotas ou desistir totalmente da competição. De forma unânime, todos os nove meninos escolheram ficar do lado das duas companheiras.

A decisão dos garotos foi acompanhada por gritos de "Unidade!", o que emocionou os pais presentes ao ginásio da escola. "Orgulho. Puro orgulho. Essas cirnaças estão fazendo a coisa certa. Nós não temos que dizê-las o que fazer. Elas simplesmente sabem. É incrível", respondeu de forma emocionada Denise Loskody, uma das familiares que foram ao jogo, ao portal NJ.com.

Com a desistência do campeonato e do jogo, os rivais de St. Bartholomew deixaram a quadra. No entanto, os próprios jogadores de St. John se dividiram em dois times e jogaram uma partida de basquete da mesma maneira.

A queixa sobre as meninas foi feita há duas semanas, quando enfrentaram St. Theresa. Curiosamente, esta mesma escola também enfrenta problema semelhante. A instituição foi processada pelos pais de Sidney Phillips, de 12 anos, que foi expulsa da escola por querer jogar basquete com os garotos. Esta história já foi contada pelo Fera e pode ser lida aqui.