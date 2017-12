Time de basquete feminino universitário perde invencibilidade de 111 jogos

As meninas do basquete da Universidade de Connecticut (UConn) ganharam fama após alcançar marca histórica de 110 jogos sem perder. Mas a equipe, que passou a ser conhecida como o "Melhor time do nundo", finalmente deu adeus a série de vitórias que já durava quase 900 dias. O último adversário a ter derrotado as meninas foi o time da Universidade de Stanford, no dia 17 de novembro de 2014.

Mas não foi fácil acabar com o recorde do UConn. A vitória do Mississippi State Bulldogs foi concretizada somente na prorrogação, com uma cesta no estouro do cronômetro, que garantiu o triunfo por 66 a 64. A derrota não significou apenas a quebra da invencibilidade do Connecticut Huskies, como também cravou a queda do time na semifinal da competição. Já o Mississippi se garantiu na decisão e mede forças com o South Carolina Gamecocks na final, que será realizada neste domingo.

A marca era arrasadora não só pelo número de vitórias, mas também pelas estatísticas. Dos 110 jogos, 107 foram vencidos por ao menos 10 pontos de diferença, com 80 vitórias consecutivas só na conferência. Além disso, 61 partidas foram vencidas por diferenças de pelo menos 40 pontos; nada menos do que 22 vitórias a mais do que o recorde masculino universitário - entre 1970 e 1974, a UCLA comemorou por 88 jogos consecutivos.