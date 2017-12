Time é 'abandonado' após motorista sumir com ônibus e ser presa bêbada

Depois de perder para o St. Bonaventure Bonnies por 70 a 55, o St. Louis Billikens, da liga universitária americana, demorou para voltar para casa. Isso porque a motorista do ônibus do time, Linda Edmister, de 56 anos, pegou o veículo e foi presa a 64,3 km de distância por dirigir embriagada.

Segundo matéria da ESPN americana, Edmister foi flagrada na cidade Randolph, em Nova York, com nível de álcool no sangue cinco vezes acima do permitido para motoristas comerciais no estado. De acordo com a polícia local, o ônibus foi encontrado com a ajuda de equipamentos de GPS instalados no carro.

Just chilling in the Reilly Center while we try to find our missing bus. #SCNotTop10 pic.twitter.com/Au9LwpofO1 — SLU Men's Basketball (@SaintLouisMBB) 9 de fevereiro de 2017

"Pelo tamanho do veículo e o nível de intoxicação dela, nós somos sortudos de que nada aconteceu", declarou James O'Callaghan, da polícia de Nova York. Depois que a polícia levou o ônibus de volta a St. Bonaventure, os jogadores recuperaram seus pertences, subiram em outro carro e finalmente foram levados para o aeroporto.