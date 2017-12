Torcedor acerta arremesso do meio da quadra e fatura R$ 33 mil; veja

O Atlanta Hawks está na lanterna da Conferência Leste, com apenas seis vitórias. Apesar do mal momento da equipe, pelo menos um torcedor saiu do ginásio feliz, após o time perder mais uma nesta quinta-feira para o Detroit Pistons, por 105 a 91.

Em uma brincadeira durante o intervalo, um torcedor foi desafiado a fazer um arremesso do meio da quadra e mesmo desajeitado ele acertou e faturou prêmio de 10 mil dólares (mais de R$ 33 mil).

Os Hawks entram em quadra novamente nesta sexta-feira contra o Memphis Grizzlies, penúltimo colocado na Conferência Oeste.