Torcedor derruba anel e estraga pedido de casamento na 'Câmera do Beijo'

Em jogo entre Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers, um momento romântico se transformou em um desastre, quando um homem que pedia sua namorada em casamento perdeu a aliança. A embaraçosa cena ocorreu durante a Kiss Cam (Câmera do Beijo), que consiste em filmar duas pessoas da plateia, e colocarem suas imagens em um telão para que eles se beijem. O rapaz se ajoelhou diante da sua namorada oferecendo o anel, quando um torcedor deu um tapa nas suas costas, fazendo com que ele derrubasse o pequeno objeto. Diversas pessoas ao redor do casal começaram a procurar o anel perdido, enquanto a moça estava perplexa.

Embora o vídeo tenha se tornado um viral, alguns espectadores acreditam que o incidente possa ter sido encenado. "Todos entraram em ação muito rápido para que isso fosse real", disse um usuário do Facebook.

O Atlanta Hawks venceu o Philadelphia 76ers, por 110 a 93. Nesta segunda-feira, o time de Atlanta entre em quadra contra os Clippers, no Philips Arena. Com 26 pontos, os Hawks estão na quarta colocação da Conferência Leste, quatro atrás do líder Cleveland Cavaliers.