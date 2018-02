Torcedor ilustre: Filho de LeBron James conta com a presença do pai em jogos

LeBron James Jr. conta com uma presença ilustre em suas partidas de basquete na escola. O próprio pai, jogador do Cleveland Cavaliers, faz questão de acompanhar as jogos do filho no ginásio.

+ Marcado por dois e faltando 4 segundos, Curry acerta arremesso incrível

+ LBF lança projeto que levará ídolos do basquete feminino a escolas

+ Reservas do Nebraska inovam em comemorações e viram sensação na web

LeBron pai não esconde o orulho de ver o jovem de apenas 13 anos seguir os seus próprios passos na carreira. Seu filho já recebeu convites de Duke e Kentucky, duas tradicionais equipes do basquete universitário.

Quer ver as jogadas de LeBron James Jr. e tirar suas próprias conclusões? Confira os lances das última partida do garoto: