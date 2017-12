Twitter e NBB anunciam parceria para transmitir partidas ao vivo

O Twitter e a Liga Nacional de Basquete (@NBB) anunciam nesta sexta-feira uma parceria para o primeiro live streaming brasileiro de esportes no Twitter.

A transmissão ao vivo acontece em 10 de novembro, a partir das 20h10. A partida inaugural transmitida será entre as equipes de Franca (@FrancaBasquete) e Paulistano (@BasqPaulistano), válida pela segunda rodada da temporada 2017/2018 do Novo Basquete Brasil e que acontece no Ginásio Pedrocão, em Franca, SP.

A parceria prevê transmissões de 17 partidas da próxima temporada, sempre às sextas-feiras, que poderão ser acompanhadas via Twitter, globalmente.

"Vamos levar aos fãs do basquete brasileiro a oportunidade de, além de assistir às partidas ao vivo, participar das conversas sobre o assunto em tempo real, em uma única tela, pelo Twitter", afirma Pitter Rodriguez, diretor de parcerias de esportes do Twitter para a América Latina.

Para assistir aos jogos gratuitamente via Twitter, basta clicar na aba Explorar para encontrar o Live em destaque no topo da página, ou acessar o perfil do Novo Basquete Brasil (@NBB) por computador, celular, tablets e outros aparelhos conectados, como Apple TV e Microsoft Xbox One. As partidas estarão disponíveis para usuários e não usuários do Twitter.