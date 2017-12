Twitter e NBB fecham parceria para o tradicional Jogo das Estrelas

O Twitter e a Liga Nacional de Basquete fecharam uma parceria para o tradicional Jogo das Estrelas do (Novo Basquete Brasil, ou @NBB na rede social). A partida acontece no próximo domingo (19), às 10h, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Pela primeira vez na capital paulista, o jogo terá como maior atração a disputa entre jogadores brasileiros e estrangeiros que atuam no principal campeonato de basquete masculino no Brasil. Depois de votação, a equipe nacional já foi definida, e entra em quadra com Marquinhos, Marcelinho, Olivinha, Alex Garcia e Giovannoni.

No Twitter, com usar as hashtags #NBB e #JogoDasEstrelasNBB vai receber um emoji criado especialmente para o evento. A imagem, que remete ao logo oficial do Jogo das Estrelas, estará disponível na plataforma até domingo, dia da partida.

Ainda como parte da parceria, a LNB (Liga Nacional de Basquete) irá divulgar as hashtags nas peças promocionais do evento e nas placas de publicidade em led na quadra. Tudo para popularizar a plataforma entre os fãs do esporte.

Além da partida entre brasileiros e estrangeiros, o Jogo das Estrelas contará com o torneio de três pontos (em que o participante tem 60 segundos para fazer 25 arremessos), o torneio de enterradas (com jogadores e personalidades como jurados), o desafio de habilidades, e o desafio das celebridades.