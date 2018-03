'Vaquinha' de torcedores tira ex-jogador de basquete da cadeia

Após quatro dias na cadeia por deixar de pagar pensão alimentícia ao filho em Franca (SP), o ex-jogador Lucas Tischer foi solto na tarde desta segunda-feira, 19. Torcedores de basquete e amigos fizeram uma "vaquinha" e conseguiram arrecadar o dinheiro devido, perto de R$ 5 mil, e ele foi libertado por volta das 15h30.

Tischer foi preso na tarde da última quinta-feira, 15, e no dia seguinte o dinheiro já havia sido arrecadado com a campanha, mas uma falha no depósito judicial fez com que o pagamento fosse computado somente nesta segunda, 19.

A vaquinha foi divulgada por aplicativos de celular e a doação podia ser de qualquer quantia. O ex-atleta ficou devendo a pensão do filho de 14 anos de idade por quase quatro anos. Após fazer um acordo judicial, voltou a ficar em débito por dois meses o que gerou o mandado de prisão.

Carreira

Lucas Tischer começou no Franca Basquete, atuou pela seleção brasileira, foi bicampeão no Novo Basquete Brasil (NBB) pelo Brasília e jogou pelo Phoenix Suns dos Estados Unidos. Seu último clube foi o Universidad San Simon, da Bolívia, há mais de um ano.

Em audiência, Tischer alegou que hoje trabalha como tradutor e não tem como arcar com a pensão fixada em dois salários mínimos e meio (quase R$ 2.400) por mês.