Vazam mais novidades do game de basquete NBA 2K18; confira

Os fãs dos games de basquete já se agitam em torno do lançamento de NBA 2K18, que chega no dia 15 de Setembro para a Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e PC. Faltando pouco mais de 40 dias para o lançamento, já foram confirmadas diversas novidades.

Uma das mais visíveis será um modo chamado "MyGM: The Next Chapter", que dará ao jogador a possibilidade de controlar um atleta virtual que esteve afastado das quadras, e que retorna como estrela de uma equipe, podendo levá-la ao estrelato. Esse modo de gerenciamento, até agora, estava disponível apenas para ser jogado com um time todo, e não com um atleta especificamente.

Outras novidades do game replicam fatos ocorridos na vida real, como novos tetos para contratos virtuais que o jogador poderá oferecer a determinados atletas de suas equipes, nos moldes de valores obtidos por atletas como James Harden com o Houston Rockets ou Stephen Curry com o Golden State Warriors.

O jogador também poderá lançar mão de um período de sete dias nos quais um jogador sem contrato pode juntar-se a um time da NBA como uma espécie de período de experiência.

NBA 2K18 também terá novas ferramentas de analytics, com a possibilidade de obter dados completos de cada jogador, além de possibilitar a observação dos novos atletas em ligas estrangeiras, o que transmitirá uma maior noção de realismo e globalismo ao jogo.

No Brasil, o game já está em pré-venda por R$ 197.