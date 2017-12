Warriors gastam R$ 500 mil em festa e torcedores vão à loucura nas ruas

A vitória contra o Cleveland Cavaliers na final da NBA teve gosto de revanche e champanhe para a equipe e torcedores do Golden State Warriors. No ano passado, a equipe perdeu após estar vencendo a série por 3 a 1. Mas neste ano não deram chance para o rival e fecharam em 4 a 1, conquistando o quinto título da franquia.

A festa que começou na quadra da Oracle Arena, continuou no vestiário, com direito a guerra de champanhe entre os jogadores do Golden State. De acordo com o site TMZ Sports, o time gastou R$ 150 mil (aproximadamente R$ 500 mil) em um clube da cidade, incluindo duas garrafas feitas sob medida de seis litros no valor de US$ 15 mil cada (R$ 47 mil).

Os torcedores do Golden State Warriors foram à loucura nas ruas da cidade vizinha de São Francisco, após a vitória contra o Cleveland Cavaliers por 129 a 120. Um dos fãs mais exaltados chegou até a subir em uma placa e se pendurar no semáforo para comemorar. Em alguns momentos a celebração perdeu o controle. De acordo com a polícia de Oakland, oficiais foram atacados com pedras e garrafas após o jogo, em uma exibição paralela nas ruas da cidade. Pelo menos um policial ficou ferido na confusão.